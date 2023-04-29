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Криминал

29 апреля 2023, 00:21

Полиция начала поиск подозреваемого в убийстве охранника на пляже Владивостока

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Полиция Владивостока начала поиск подозреваемого в особо тяжком преступлении после обнаружения тела мужчины на пляже. Об этом сообщил «Восток-Медиа».

Жертвой преступления стал 55-летний охранник. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 60-летний местный житель.

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Сотрудники полиции проводят расследование. Они начали розыск подозреваемого. Причины и мотивы убийства пока неизвестны.

Убийства

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