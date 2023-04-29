29 апреля 2023, 00:21
Полиция начала поиск подозреваемого в убийстве охранника на пляже Владивостока
Полиция Владивостока начала поиск подозреваемого в особо тяжком преступлении после обнаружения тела мужчины на пляже. Об этом сообщил «Восток-Медиа».
Жертвой преступления стал 55-летний охранник. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 60-летний местный житель.
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Сотрудники полиции проводят расследование. Они начали розыск подозреваемого. Причины и мотивы убийства пока неизвестны.
Убийства
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