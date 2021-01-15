Полиция Москвы задержала подозреваемого в ряде краж из припаркованных авто

К представителям правоохранительных органов обратилась приезжая женщина. В ее автомобиле марки Mercedes-Benz разбили окно передней двери и похитили брендовую сумку. Это случилось на улице Сергея Макеева.

Сотрудники МВД задержали 28-летнего мужчину. Предположительно, он причастен еще к трем подобным эпизодам. В целом сумма материального ущерба составила около 290 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Молодого человека проверяют на причастность к другим правонарушениям.