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    15 января 2021, 16:13

    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ряде краж из припаркованных авто

    Полина Петрова

    Полицейские столицы задержали подозреваемого в ряде краж из припаркованных машин, информирует «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.
    Полиция Москвы задержала подозреваемого в ряде краж из припаркованных авто

    К представителям правоохранительных органов обратилась приезжая женщина. В ее автомобиле марки Mercedes-Benz разбили окно передней двери и похитили брендовую сумку. Это случилось на улице Сергея Макеева.

    Сотрудники МВД задержали 28-летнего мужчину. Предположительно, он причастен еще к трем подобным эпизодам. В целом сумма материального ущерба составила около 290 тысяч рублей.

    В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже. В настоящий момент он находится под подпиской о невыезде. Молодого человека проверяют на причастность к другим правонарушениям.