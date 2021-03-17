Полиция Магнитогорска задержала подозреваемого в кражах из машин в период сильных метелей, сообщил сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

«Преступником оказался 20-летний житель Магнитогорска, который ранее не привлекался к ответственности. Похищенное имущество изъято», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что вся похищенная музыкальная аппаратура и другие вещи оцениваются в сумму более чем 170 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.