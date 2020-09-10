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    10 сентября 2020, 16:59

    Полиция ликвидировала цех, нелегально производящий сигареты в Петербурге

    Полина Петрова

    Полиция ликвидировала цех, нелегально производящий табачные изделия в Санкт-Петербурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
    Полиция ликвидировала цех, нелегально производящий сигареты в Петербурге

    Представители правоохранительных органов обнаружили в продуктовом магазине на Заневском проспекте 600 пачек сигарет. Они были были оклеены марками, которые не соответствуют требованиям законодательства нашей страны. Продукцию изъяли. Возбуждено уголовное дело, пишет сайт «Аргументы и факты».

    Оперативники изъяли две линии, восемь станков для производства табачных изделий и более 100 коробок с готовой продукцией. Еще была найдена тонна табака, акцизные марки, упаковки и специальные химические вещества.

    Новости SMI.FM