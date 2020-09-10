Полиция ликвидировала цех, нелегально производящий сигареты в Петербурге

Полиция ликвидировала цех, нелегально производящий табачные изделия в Санкт-Петербурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

Представители правоохранительных органов обнаружили в продуктовом магазине на Заневском проспекте 600 пачек сигарет. Они были были оклеены марками, которые не соответствуют требованиям законодательства нашей страны. Продукцию изъяли. Возбуждено уголовное дело, пишет сайт «Аргументы и факты».

Оперативники изъяли две линии, восемь станков для производства табачных изделий и более 100 коробок с готовой продукцией. Еще была найдена тонна табака, акцизные марки, упаковки и специальные химические вещества.