Полиция ликвидировала нарколабораторию в Подмосковье. Видео

Прибывшие на место полицейские взяли нарколабораторию штурмом. Момент захвата сняли на видео.

Можно увидеть, что арендованный участок обнесен забором. Бойцы отряда специального назначения в полном обмундировании по лестнице перебираются через забор и бегут к дому. Они поднимаются на второй этаж дома и задерживают одного из организаторов лаборатории. В бане, где производились наркотики, стоят пластиковые канистры.

В ходе допроса дельцы рассказали, что наркотики они производили несколько месяцев. Продавать их они планировали через интернет.

По словам Ирины Волк, всего на месте полицейские обнаружили 750 литров реактивов для производства синтетических наркотиков. Кроме того, полицейские изъяли более 10 килограммов мефедрона, который наркодельцы уже успели произвести.

По факту задержания правоохранители завели уголовное дело по статье «Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере». Суд отправил владельцев лаборатории в Следственный изолятор.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства противоправной деятельности задержанных.