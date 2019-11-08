Полиция Ленобласти задержала автослесаря за жесткие побои
Полицейские из Тосненского района Ленинградской области задержали автослесаря, который нанес местному жителю многочисленные телесные травмы и повреждения. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Автослесарь избил жителя деревни Ям-Ижора ранним утром 5 ноября. Пострадавший получил многочисленные телесные травмы: ушиб головного мозга, сочетанную травму головы и верхних конечностей, открытый и осколочный переломы, острую кровопотерю и общее переохлаждение. Его отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.
Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Колпино. Возбуждено уголовное дело.