Полиция Ленобласти задержала автослесаря за жесткие побои

Автослесарь избил жителя деревни Ям-Ижора ранним утром 5 ноября. Пострадавший получил многочисленные телесные травмы: ушиб головного мозга, сочетанную травму головы и верхних конечностей, открытый и осколочный переломы, острую кровопотерю и общее переохлаждение. Его отвезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

Правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний ранее судимый житель Колпино. Возбуждено уголовное дело.