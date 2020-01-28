Полиция Кузбасса поймала подростка с огнестрельным оружием

Школьник купил пистолет ТТ и десять патронов. Удалось ли ему пострелять или нет, неизвестно, так как 17-летнего парня быстро задержала полиция.

У подростка забрали оружие и патроны. В его отношении возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Молодому человеку может грозить до четырех лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Транспортная полиция призвала добровольно сдавать нелегально купленное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также газовое и холодное оружие. Таким образом люди могут освободить себя от уголовной ответственности. Ведомство попросило сообщать о подозрительных предметах, напоминающих оружие, в полицию.

«От правильного поведения в подобных ситуациях зависят здоровье и жизнь десятков людей!» — подчеркнули в Управлении на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу.

Ранее в Москве неизвестный выстрелил в водителя иномарки. Автомобилисты доставили в больницу. У него огнестрельное ранение грудной клетки и левого плеча.