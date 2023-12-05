Криминал 05 декабря 2023, 12:35 Полиция Курганской области задержала 42 человека, подозреваемых в краже более 15 млн рублей

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В Курганской области правоохранители задержали 42 человека, которые могут быть причастны к краже 15 миллионов рублей. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Мошенники действовали по схеме «Родственник попал в ДТП», обманывая пожилых людей и с помощью курьеров собирая с них деньги.

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В полиции рассказали, что деньги, полученные подобным способом, отправляются на территорию недружественных государств.