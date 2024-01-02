02 января 2024, 18:46
Полицейские в Коми ликвидировали открывшего по ним стрельбу местного жителя
СК по Коми: в Жешарте мужчина пытался убить жену и открыл огонь по полицейским
Полицейские в Республике Коми ликвидировали местного жителя, который пытался зарезать жену и открыл огонь по прибывшим на место правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального Следственного комитета.
По информации ведомства, ЧП произошло 1 января в поселке Жешарт. В ходе ссоры с супругой мужчина нанес ей несколько ножевых ранений.
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Женщине вместе с 12-летним сыном удалось скрыться в соседской квартире, после чего мужчина начал стрелять по ее укрытию, а также в сторону прибывших на место полицейских и сотрудников скорой помощи.
В распоряжении «360» оказалось видео с пострадавшей машиной врачей. Пули пробили дверь и переднюю часть автомобиля.
В ходе перестрелки полицейские ликвидировали буяна.Следователи завели уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений».
Ставшие свидетелями стрельбы соседи рассказали «360», что стрелок трудился в УФСИН пожарным, а ситуация стала для них шоком. Они подчеркнули, что спасения от буйного мужа пострадавшая женщина с ребенком искала у соседей.
В октябре житель Курской области убил мать, дочь и жену из-за отказа в интимной близости.
Уголовное дело
Стрельба
Мужчины
Следственный комитет России
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