Полиция Югры задержала подозреваемых в стрельбе из автомата

Полиция задержала четверых подозреваемых в стрельбе из автомата ППШ. Молодые люди попали на камеры видеонаблюдения, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.

В среду, 17 февраля, во дворе дома по улице Ханты-Мансийской правоохранители нашли восемь гильз. Местных жителей запечатлели камеры. В руках у одного из них был автомат. Парень нес его в руке и прикрывал тряпкой.

Компания стояла возле дома и ждала знакомого. После встречи с ним хозяин автомата достал оружие и несколько раз выстрелил в воздух. Предполагаемых нарушителей нашли и задержали.

«Задержаны четверо парней в возрасте от 25 до 30 лет», — уточнили в ведомстве.

По факту произошедшего ведется проверка.