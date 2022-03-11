Полиция ЯНАО задержала несовершеннолетего наркодилера из Иркутска

Полицейским ЯНАО удалось задержать несовершеннолетнего молодого человека, который приехал туда из Иркутской области. Парень планировать сбывать наркотические средства. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на представителей регионального следственного управления СКР.

Злоумышленника задержали 9 марта в тот момент, когда он пытался соорудить «закладку».

«По данным следствия, в городе Ноябрьске 17-летний юноша, прибывший из Иркутской области с целью незаконного распространения наркотических средств на территории города, 8 марта 2022 года оборудовал закладку, где разместил часть наркотиков. Однако довести до конца свой преступный умысел юноша не смог, поскольку 9 марта был задержан сотрудниками полиции», — заявили в ведомстве.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по покушению на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. На данный момент следователи выясняют обстоятельства случившегося.