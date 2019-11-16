Полиция Якутии задержала подозреваемых в перестрелке

В ведомстве уточнили, что задержание произошло в кратчайшие сроки.

Полиция Якутии ищет устроивших перестрелку трех уроженцев Дагестана Подробнее

«Задержаны четверо подозреваемых в причинении огнестрельных ранений троим гражданам в одном из ресторанов поселка Айхал», — заявили в пресс-службе республиканского управления МВД

В настоящий момент мужчин доставили в отделение полиции. Сотрудники устанавливают все обстоятельства случившегося.

Конфликт с перестрелкой произошел в местном баре в ночь на субботу, 16 ноября. В результате от огнестрельного ранения скончался 32-летний мужчина, еще двое госпитализированы в больницу. Врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Остальные участники перестрелки скрылись с места происшествия. Для их задержания полиция выставила посты на дорогах и разослала ориентировки. Вниз говорилось о вооруженных Саиде, Шамиле и Магомеде Имагаджиевых, уроженцах Дагестана, которые скрылись в неизвестно направлении.

По факту стрельбы следователи завели уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».