Полиция Якутии ищет устроивших перестрелку трех уроженцев Дагестана

После перестрелки в якутском селе Айхал, где погиб один человек, полиция объявила в розыск трех уроженцев Дагестана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ориентировку МВД по Мирнинскому району республики.

Перестрелка произошла в якутском поселке. Есть жертвы Подробнее

Согласно ориентировке, разыскиваются «Саид (1995 года рождения), Магомед (1996 года рождения) и Шамиль (1985 года рождения) Имагаджиевы, уроженцы республики Дагестан». После стрельбы они скрылись в неизвестном направлении

В данный момент полиция выставила посты на дорогах, чтобы задержать участников стрельбы. Полиция просит жителей района соблюдать меры безопасности, так как все трое разыскиваемых мужчины вооружены.

Перестрелка произошла в ночь на субботу, 16 ноября в увеселительном заведении, которое расположено в селе. В результате погиб один 32-летний мужчина. Еще два человека получили ранения.

Врачи оценивают их состояние, как средней тяжести. Следователи завел уголвоное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц».