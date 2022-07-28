Полиция изучит угрозы, которые поступили в адрес семьи нижегородского футбольного фаната

Накануне общественность всколыхнула история о футбольном фанате, который напал на 14-летнего подростка в Нижнем Новгороде. В связи с этим семье мужчины начали поступать угрозы. Сотрудники полиции решили провести проверку. Об этом сообщил NewsNN со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Мать злоумышленника обратилась с заявлением в полицию 26 июля. Она рассказала, что ей семье начали поступать многочисленные угрозы из-за поступка ее сына. Сотрудники полиции организовали проверку случившегося.