Криминал 31 марта 2023, 14:47 Полиция изъяла в Петербурге более 200 кг латиноамериканского кокаина МВД: в Петербурге перекрыли канал поставки партии кокаина на 800 млн рублей Пресс-служба МВД

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Более 200 килограммов кокаина из Латинской Америки изъяли из фуры с фруктами в Санкт-Петербурге. Преступники оборудовали в грузовике тайники, где прятали наркотики. Стоимость партии на черном рынке оценивается в 800 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Деятельность международной наркогруппировки пресекли сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД и их коллеги из Санкт-Петербурга. Они перекрыли канал поставки кокаина из стран Латинской Америки, подчеркнула представитель министерства.

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По данным ведомства, кокаин в грузовике перевозили два курьера — ранее неоднократно судимые петербуржцы. Их задержали. По данному факту возбудили дело о незаконном сбыте наркотиков и приготовлению к преступлению.

В настоящее время правоохранители устанавливают всех участников криминальной схемы поставок наркотических средств на территорию России и каналы их распространения.