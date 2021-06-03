Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина
Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Guardian.
Кокаин был спрятан в большой партии древесного угля. Из-за этого он был черного цвета и не имел запаха — поэтому поисковым собакам было трудно его обнаружить.
В полиции Испании сообщили, что партию наркотика привезли в страну из Колумбии. Задержаны три человека, причастных к преступлению.
Изъятую партию кокаина оценили в 30 миллионов евро (около 2,7 миллиарда рублей).