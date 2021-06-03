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    03 июня 2021, 22:54

    Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина

    Полина Гребенщикова

    Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на The Guardian.

    Полиция Испании изъяла 826 килограммов кокаина

    Кокаин был спрятан в большой партии древесного угля. Из-за этого он был черного цвета и не имел запаха — поэтому поисковым собакам было трудно его обнаружить.

    В полиции Испании сообщили, что партию наркотика привезли в страну из Колумбии. Задержаны три человека, причастных к преступлению.

    Изъятую партию кокаина оценили в 30 миллионов евро (около 2,7 миллиарда рублей).