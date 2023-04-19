Эксклюзив 19 апреля 2023, 12:45 Полиция и Следком съехались к месту обнаружения тела девочки в Балашихе Полиция работает в Балашихе на месте гибели трехлетней девочки и ее матери

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Дом в Балашихе, на козырьке которого нашли тело трехлетней девочки, окружили правоохранители. На место приехали сотрудники полиции и Следственного комитета России. «360» показал обстановку возле многоэтажки.

Пропавшую трехлетнюю девочку нашли в полой выемке под плитой между балконом второго этажа и козырьком подъезда. Для того чтобы следователи и криминалисты смогли пройти, на балконе частично сняли металлическую решетку. В районе дома растянули сигнальную ленту и расставили полицейских.

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Следком подтвердил, что тело девочки нашли 19 апреля — через день после гибели ее матери, которая выпала из окна того же дома. Они жили на восьмом этаже. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как семья вошла в подъезд.

В поисках участвовали кинологи и волонтеры, в том числе житель дома Максим Шатуров. Он рассказал, как правоохранители несколько раз пересмотрели записи камеры матери и дочери — они вернулись домой радостные.