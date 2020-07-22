Полиция Харькова проверила информацию о заложниках, но она не подтвердилась

Харьковская полиция проверяла сообщения о захвате заложников. Сотрудники выехали по адресу. Однако сведения оказались ложными.

«Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников. В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа. Впоследствии предоставим более развернутую информацию», — говорится в посте на страничке полиции Харьковской области в Facebook.

Позже стало известно, что информация о заложниках не подтвердилась. Об этом сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елену Баранник.

Накануне в городе Луцк мужчина захватил автобус с заложниками. Злоумышленника зовут Максим Кривош. Он уже был судим по статьям за мошенничество с финансовыми ресурсами, за бандитизм, за вымогательство и за незаконное хранение оружия.

Заложники оказались в плену преступника утром 21 июня, и только спустя девять часов злоумышленник разрешил передать воду в автобус. Полиция смогла освободить людей и задержать преступника уже ночью.