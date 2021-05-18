Полиция год ищет мужчину, ударившего прохожую кирпичом в Томске

Томские полицейские спустя почти год опубликовали видео, на котором мужчина ударил женщину кирпичом по голове. Все это время его никто не искал.

На кадрах видно, что женщина шла по скверу быстрым шагом. За ней неожиданно побежал мужчина в крутке, капюшоне и защитной маске. Злоумышленник со спины подошел к прохожей и ударил ее по голове кирпичом.

Женщина обернулась, не понимая, что происходит, хотела как-то оттолкнуть нападавшего. Но в результате получила еще один удар. В итоге пострадавшая упала на землю. Все это происходило днем 12 сентября 2020 года возле дома № 43А на улице Ленина.

«С ее слов мужчина был славянской внешности, ростом около 180 сантиметров, плотного телосложения. По описанию женщины, нападавший был одет в куртку темно-синего цвета с капюшоном, на лице находилась медицинская маска, а из-под капюшона виднелась челка волос светлого цвета», — сообщили в пресс-службе ОМВД по региону.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Сотрудники полиции попросили жителей города, владеющих информацией о разыскиваемом, сообщить ее по номеру: 02, 102 или 8 913-882-91-28.