Полиция Екатеринбурга задержала в цыганском поселке 20 человек

Полиция Екатеринбурга по итогам рейда в цыганском поселке доставила в отделение 20 человек. Об этом со ссылкой на городское управление МВД сообщило РИА «Новости».

Правоохранители нагрянули в цыганский поселок для проведения профилактического мероприятия, направленного на предотвращение преступлений и нарушений. Это было связано с ростом мошеннических действий, особенно в отношении пожилых горожан. Участились случаи, когда жулики, представляясь соцработниками или дальними родственниками, входили в доверие к пенсионерам, а затем крали их средства.

Рейд прошел 4 сентября. Сотрудники полиции при поддержке ОМОН Росгвардии провели его в районе улиц Шекспира, Викулова, Краснокамской и Рабочих. Стражам порядка поступила информация, что в этом районе могут находиться злоумышленники. Всего в ходе рейда было проверено более 60 человек, из них порядка 20 были доставлены в ОВД. Силовики выявили ряд административных правонарушений.

На днях в Екатеринбурге поймали двух мошенников, которые подходили к людям на улицах и рассказывали легенду о том, что таможенники задержали их фуры с большим грузом вина. Чтобы машины пропустили, нужно было якобы заплатить порядка миллиона рублей в виде налога. Они просили горожан помочь им с этой суммой, взамен обещая вернуть эти средства и еще полмиллиона сверху. Так доверчивые екатеринбуржцы становились жертвами аферистов.