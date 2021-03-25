Полиция Екатеринбурга задержала подозреваемого в развращении ребенка

Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки, написал «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по городу.

Задержанный 35-летний житель Березовского ранее судим не был.

«Полицейские располагают информацией о причастности задержанного к развратным действиям в отношении 13-летней девочки», — отметили стражи порядка.

По предварительной информации, мужчина совершил неправомерные действия в трамвае 16 января этого года. Вагон двигался неподалеку от площади 1905 года. Уточняется, что подозреваемый ранее мог совершить серию преступлений подобного рода, однако родители пострадавших детей не обратились за помощью в органы.