Криминал 02 декабря 2022, 14:43 Полиция Екатеринбурга объявила в розыск пропавших несколько дней назад школьников Два мальчика 10 и 11 лет ушли из дома в Екатеринбурге и пропали

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В Екатеринбурге два мальчика пропали без вести. Друзья ушли из дома с разницей в один день, но могут быть вместе. Их объявили в розыск, рассказали в отделении по связям со СМИ Управления МВД России по Екатеринбургу.

Первым исчез 11-летний мальчик. Утром 29 ноября он ушел в школу, но домой, на улицу Колхозников, так и не вернулся. Его 10-летний друг примерно через сутки вышел за хлебом в магазин на улице Агрономическая и тоже пропал. На поиски детей бросили личный состав городской полиции. Правоохранители считают, что они могут быть вместе.

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Первый мальчик ростом 160 сантиметров со светло-русыми волосами и зелеными глазами, родинкой на левой щеке в день исчезновения надел черную куртку до колен с меховым подкладом, болониевые штаны и шапку с надписью Fila. Его друг — на 10 сантиметров ниже, с короткими темными волосами. Он ушел в синей куртке-парке, темно-серых школьных брюках и вязаной темно-синей шапке с загибом.

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