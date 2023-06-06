Криминал 06 июня 2023, 13:35 Полиция Челябинской области выявила поддельное водительское удостоверение у водителя из Омска

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В Челябинской области сотрудники ГИБДД выявили поддельные водительские права у водителя грузовика из Омска. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГИБДД Южноуральска по региону.

Во время остановки автомобиля мужчина предъявил удостоверение, которое стражам порядка показалось подозрительным. Экспертиза установила, что документы на самом деле фальшивые.

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«Мужчина пояснил, что ранее купил удостоверение у неустановленного лица в интернет-магазине в 2018 году», — говорится в сообщении УМВД России по Челябинской области.

Следствие возбудило уголовное дело. За содеянное мужчина может попасть в тюрьму на два года.