Криминал 15 августа 2023, 22:57 Полиция Челябинска задержала подозреваемого в жестоком избиении

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Полиция Челябинска задержала подозреваемых в избиении местного жителя. Мужчину также в буквальном смысле переехали автомобилем, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД города.

Неизвестные избили местного жителя, а после переехали его на машине во дворе дома на улице Монакова. Полицейским удалось установить личности подозреваемых. Их доставили в отдел местного УМВД.

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.