Криминал 18 января 2024, 00:04 Полиция Белгорода задержала еще одного участника нападавшей на людей банды МВД: в Белгороде задержали еще одного участника подростковой банды РИА «Новости»

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Полиция Белгорода задержала еще одного участника банды, которую подозревают в хулиганстве и нападении на жителей города. Им оказался совершеннолетний местный житель. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«В настоящее время 18-летний житель областного центра задержан оперативниками и находится в городском УМВД России», — уточнила Волк.

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Официальный представитель МВД добавила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее стало известно, что полиция Белгорода начала проверять сообщения о банде подростков, которые нападали на прохожих на улицах города, избивали и оскорбляли их. Видеоролики с нападениями распространились в интернете. По ним правоохранители установили личность нападавших.

Утром в среду, 17 января, стало известно, что полиция задержала пятерых участников банды, четверо из них — несовершеннолетние. Еще один взрослый находился в розыске.

Также сообщалась, что прокуратура проверит, законно ли получил российское гражданство один из подозреваемых — 17-летний уроженец Азербайджана.