Полиция Башкирии начала проверку после жестокого убийства щенков

Башкирские полицейские проверят информацию о жестоком убийстве собаки и ее щенят. С животными расправились при помощи петард. Волонтеры создали петицию, в которой обратились к прокуратуре и главе местной администрации с просьбой наказать живодеров.

После публикаций в СМИ проверку организовали в ГУ МВД по республике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Полиция проводит проверку», — заметили в МВД.

Сбор подписей по поводу случившегося организован на ресурсе change.org. В описании сказано, что школьники из поселка Строймаш Стерлитамакского района издевались над взрослой собакой и ее щенками.

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Все свои действия они снимали на видео, которое потом попало к учителям. Попытки пристыдить учеников ни к чему не привели. Более того, подчеркнул автор петиции, подростки угрожали остальным ученикам школы, чтобы те не рассказывали об их поступке.

Петицию подписали свыше 14 тысяч человек. В социальных сетях распространены снимки 11 убитых щенят.