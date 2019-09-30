Полиция Башкирии начала проверку после жестокого убийства щенков
После публикаций в СМИ проверку организовали в ГУ МВД по республике, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Полиция проводит проверку», — заметили в МВД.
Сбор подписей по поводу случившегося организован на ресурсе change.org. В описании сказано, что школьники из поселка Строймаш Стерлитамакского района издевались над взрослой собакой и ее щенками.
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Все свои действия они снимали на видео, которое потом попало к учителям. Попытки пристыдить учеников ни к чему не привели. Более того, подчеркнул автор петиции, подростки угрожали остальным ученикам школы, чтобы те не рассказывали об их поступке.
Петицию подписали свыше 14 тысяч человек. В социальных сетях распространены снимки 11 убитых щенят.