Криминал 11 апреля 2023, 17:23 Полиция Архангельска задержала подозреваемого в организации смертельного пожара

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Сотрудники полиции Архангельска задержали ранее судимого жителя Холмогорского района, которого подозревают в поджоге. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ.

Накануне в Архангельске произошел пожар. В результате возгорания погибла 50-летняя женщина. Под подозрение попал 35-летний местный житель. Против него возбудили уголовное дело.

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«Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.