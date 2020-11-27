Полиция арестовала мужчину, угнавшего авто у матери сожительницы

Уточняется, что в середине ноября в поселке Понтонный местный житель угнал Chevrolet, который принадлежит матери его возлюбленной. Об этом в полицию сообщила сама женщина. Спустя время наряд ДПС ГИБДД остановил машину на перекрестке улиц Фанерной и Варвары Петровой.

За рулем транспортного средства сидел безработный мужчина в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Его доставили в отдел, составили протокол и назначили наказание в виде ареста на десять суток. Помимо прочего, возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладением автомобилем.