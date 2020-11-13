Полиция арестовала москвича за аферы с квартирами на 750 млн

Полицейские задержали в Москве мужчину, который обманул почти сто человек более чем на 750 миллионов рублей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Москвич публиковал объявления на популярных сервисах в интернете. В них он писал о продаже муниципальной недвижимости по низкой цене. Злоумышленник обещал помочь в получении субсидий на покупку квартир из жилого фонда города.

Местные жители заключали договоры на оказание юридических услуг и перечисляли мужчине деньги. После этого злоумышленник не отвечал на звонки или обвинял клиентов в нарушении условий договора, поэтому не возвращал им средства.

Предварительно, подозреваемый обманул около ста человек, ущерб составил более 750 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», написала «Вечерняя Москва». Правоохранители провели девять обысков, после которых изъяли поддельные удостоверения, спецпропуска и другие документы.

Москвича заключили под стражу. Ранее он уже отбывал наказание в исправительной колонии.