Криминал 24 мая 2023, 15:03 Полиция Амурской области завершила расследование убийства 18-летней девушки

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В Амурской области правоохранители завершили расследование дела, связанного с убийством 18-летней девушки. Об этом сообщила «Политика сегодня», ссылаясь на информацию следствия.

В ночь на 15 января 2023 года молодой человек пришел домой к своей девушке, прихватив охотничье ружье, и выстрелили ей в голову. Причиной такого поступка стало то, что она задержалась в кафе. Девушка скончалась на месте происшествия.

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На следующий день после убийства молодой человек дал признательные показания. Материалы дела передали в суд.