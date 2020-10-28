Полиция Алтая задержала школьницу по подозрению в наркоторговле

Следователи установили, что девушка вместе с неизвестным подельником организовала тайник с двумя граммами запрещенного вещества. Она заранее в интернете договорилась о продаже наркотика, пишет сайт «Дни.ру».

По информации правоохранительных органов, школьница воспитывается в благополучной семье. Сотрудники регионального управления СК РФ возбудили уголовное дело в отношении девушки.