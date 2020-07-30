Полиция аэропорта Пулково задержала подозреваемого в крупной краже

Подозреваемого в крупной краже мужчину, который находился в федеральном розыске, задержала полиция аэропорта Пулково.

Уточняется, что он прилетел в Санкт-Петербург из Калининграда. В ходе проверки пассажиров сотрудники транспортной полиции остановили 38-летнего мужчину, у которого не было постоянной регистрации, пишет ИА «Невские новости».

Правоохранители выяснили, что сотрудники МВД города Минеральные воды объявили его в розыск из-за подозрения в краже с причинением значительного ущерба.

Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту. Он арестован и помещен в следственный изолятор. Данные переданы инициатору розыска.