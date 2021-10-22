Полицейского заподозрили в ограблении аптеки в Москве

Двух мужчин задержали по подозрению в ограблении аптеки в Москве. Один из них оказался сотрудником ОВД. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Вооружение нападение на аптеку неизвестные совершили вечером 13 октября. Все произошло по адресу: Новочеркасский проспект, дом №40.

На видеозаписи, которое опубликовало ведомство, видно, что двое мужчин в медицинских масках, скрывающих их лицо, вошли в аптеку. Один из них достал пистолет и, угрожая сотрудникам, похитил из кассы семь тысяч рублей. После этого преступники скрылись.

По факту ограбления следователи УМВД России по Красногвардейскому району открыли уголовное дело по статье УК РФ «Разбой». В четверг, 21 октября, по подозрению в совершении преступления сотрудники уголовного розыска задержали двух мужчин 29 и 33 лет.

Один из них является сотрудником органов внутренних дел на транспорте. Оба подозреваемых задержаны. Если вина представителя правоохранительных органов будет доказана, то его уволят. Расследование дела продолжается.