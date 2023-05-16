16 мая 2023, 10:49
Полицейского заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки в петербургском Центре временного содержания — СМИ
Shot: полицейского в Санкт-Петербурге заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки
В Санкт-Петербурге воспитателя Центра временного содержания для малолетних провонарушителей заподозрили в изнасиловании 14-летней девочки. Она рассказала, что он домогался ее в течение двух дней. Полицейские задержали коллегу, сообщил Telegram-канал Shot.
В ЦВС 14-летняя девочка находилась с апреля. Она рассказала правоохранителям, что 36-летний старший лейтенант сначала в течение двух дней развращал ее, а потом изнасиловал. Воспитателя задержали. За изнасилование, развратные действия и насильственные действия сексуального характера ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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Девочка сбежала из дома, приехала в Санкт-Петербург и попала в ЦВС за асоциальный образ жизни, сообщил источник сайта 78.ru. Она рассказала об изнасиловании во время профилактической беседы с полицейскими. Правоохранители устроили проверку и провели очную ставку, воспитателя задержали. С девочкой начали работать психологи.
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