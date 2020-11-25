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    25 ноября 2020, 23:26

    Полицейского задержали по подозрению в пьяном ДТП на Урале

    Артур Блянихов

    В Челябинской области задержали сотрудника полиции, которого заподозрили в пьяном ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

    По версии следствия, в минувшее воскресенье пьяный подозреваемый за рулем легкового авто выехал на встречку, где столкнулся с другой машиной. В результате одна из пассажирок пострадала. С полученными травмами ее доставили в больницу.

    Выяснилось, что предполагаемый виновник аварии служит в полиции в ХМАО. Отмечается, что на момент столкновения он был в отпуске. Возбуждено уголовное дело.