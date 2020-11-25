Полицейского задержали по подозрению в пьяном ДТП на Урале
В Челябинской области задержали сотрудника полиции, которого заподозрили в пьяном ДТП. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.
По версии следствия, в минувшее воскресенье пьяный подозреваемый за рулем легкового авто выехал на встречку, где столкнулся с другой машиной. В результате одна из пассажирок пострадала. С полученными травмами ее доставили в больницу.
Выяснилось, что предполагаемый виновник аварии служит в полиции в ХМАО. Отмечается, что на момент столкновения он был в отпуске. Возбуждено уголовное дело.