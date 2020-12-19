Полицейского задержали по подозрению в убийстве в Ставрополе

В Ставрополе задержали полицейского, которого подозревают в убийстве местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Тело 29-летнего мужчины нашли в лесу 17 декабря. За пять дней до этого мама погибшего заявила в полицию о его пропаже.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками подразделения собственной безопасности и уголовного розыска установлен и задержан сотрудник подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка», — сообщили в СКР.

По результатам проверки полицейского уволят «по отрицательным основаниям» и привлекут к ответственности.

Ранее в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил из травматического оружия в несовершеннолетнюю девушку, сообщала «Газета.ru». В момент инцидента он находился в гражданской одежде в свободное от службы время.