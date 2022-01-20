Полицейского в Сергиевом Посаде уволили после обнаружения мефедрона в его кабинете

В рабочем кабинете и личном гараже одного из сотрудников УМВД в Сергиевом Посаде обнаружили свертки с наркотиками. Помимо этого, были найдены электронные весы с остатками порошка.

В пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что изъятое вещество направили на экспертизу, которая показала, что это мефедрон.

«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законом», — заявила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

По данным источника «360», речь идет о 10 килограммах наркотиков.