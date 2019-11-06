Полицейского в Москве задержали с 10 тысячами рублей взятки во рту

Майор полиции попытался съесть 10 тысяч рублей, полученные в качестве взятки, но непрожеванные купюры у правоохранителя вытащили изо рта.

«Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции „Москва Савеловская“, попытался прожевать и проглотить улики — то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали», — сообщил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

Судя по тому, что вытащили у полицейского изо рта, пятитысячную купюру майор съел практически полностью. Остальные были тысячными, и они прожевались хуже.

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В московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ сообщили, что в отношении полицейского железнодорожной станции «Тушино» возбуждено уголовное дело о получении взятки. По данным следствия, мужчина получил 10 тысяч рублей за то, что не стал возбуждать уголовное дело по сообщению о преступлении. Полицейскому грозит до года лишения свободы.

При задержании подозреваемый «пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства», говорится в пресс-релизе СК.