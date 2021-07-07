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    07 июля 2021, 09:23

    Полицейского убили в Подмосковье из-за замечания

    Екатерина Шамина

    Два жителя подмосковного Щелково убили полицейского за сделанное им замечание. Пьяные мужчины пили алкоголь на детской площадке.

    Полицейского убили в Подмосковье из-за замечания

    «Сотрудник полиции после окончания работы по пути домой, находясь не при исполнении служебных обязанностей, без форменного обмундирования, сделал замечание мужчине, распивающему спиртные напитки на детской площадке», — рассказали «360» в полиции.

    Между мужчинами произошел конфликт, один из-подозреваемых нанес полицейскому два ножевых ранения в грудь. Полицейского госпитализировали, но он умер в больнице.

    По данным РЕН ТВ, полицейский пытался успокоить собутыльников, которые начали ругаться на детской площадке. Источник Life сообщил, что один из-подозреваемых размахивал ножом на детской площадке, пришлось вмешаться 37-летнему полицейскому.

    Подозреваемых задержали, по данным Life, им 55 и 40 лет, оба уже были судимы. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».