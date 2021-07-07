Полицейского убили в Подмосковье из-за замечания

Два жителя подмосковного Щелково убили полицейского за сделанное им замечание. Пьяные мужчины пили алкоголь на детской площадке.

«Сотрудник полиции после окончания работы по пути домой, находясь не при исполнении служебных обязанностей, без форменного обмундирования, сделал замечание мужчине, распивающему спиртные напитки на детской площадке», — рассказали «360» в полиции.

Между мужчинами произошел конфликт, один из-подозреваемых нанес полицейскому два ножевых ранения в грудь. Полицейского госпитализировали, но он умер в больнице.

По данным РЕН ТВ, полицейский пытался успокоить собутыльников, которые начали ругаться на детской площадке. Источник Life сообщил, что один из-подозреваемых размахивал ножом на детской площадке, пришлось вмешаться 37-летнему полицейскому.

Подозреваемых задержали, по данным Life, им 55 и 40 лет, оба уже были судимы. Заведено уголовное дело по статье «Убийство».