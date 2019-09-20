Расстрелявшего коллег полицейского отправили в СИЗО
Смирнов открыл огонь из табельного пистолета по своим сослуживцам вечером 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.
Полицейскому грозит наказание вплоть до пожизненного за стрельбу по коллегамПодробнее
Двое сотрудников собственной безопасности пытались задержать Смирнова в комнате полиции станции «Рязанский проспект» — его подозревали в получении взятки. Он выхватил пистолет и начал стрелять. Позже его задержали.
От полученных ранений один полицейский скончался на месте, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он получил пять пуль. Согласно последним данным сейчас он находится в реанимации после операции и уже пришел в сознание.
Стрелку предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.