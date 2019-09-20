Расстрелявшего коллег полицейского отправили в СИЗО

Пресненский суд Москвы арестовал полицейского Алексея Смирнова, обвиняемого в нападении на двух коллег. Он пробудет в СИЗО два месяца, до 18 ноября. Об этом сообщил корреспондент «360» из зала суда.

Смирнов открыл огонь из табельного пистолета по своим сослуживцам вечером 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект» в Москве.

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Двое сотрудников собственной безопасности пытались задержать Смирнова в комнате полиции станции «Рязанский проспект» — его подозревали в получении взятки. Он выхватил пистолет и начал стрелять. Позже его задержали.

От полученных ранений один полицейский скончался на месте, другой в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Он получил пять пуль. Согласно последним данным сейчас он находится в реанимации после операции и уже пришел в сознание.

Стрелку предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Максимальное наказание по этой статье — пожизненное заключение.