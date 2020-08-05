Полицейского ранили в Солнечногорске во время обыска

Полицейский получил тяжелые ранения в Солнечногорске во время попытки провести обыск у человека, который подозревается в нелегальной продаже оружия. Пострадавший сотрудник МВД госпитализирован.

Все случилось рано утром 5 августа. Как сообщила представитель областного главка Следственного комитета Ольга Врадий, оперативные сотрудники отдела МВД по Солнечногорску пришли в одну из квартир города с постановлением суда. Они должны были осмотреть помещение и понять, причастен ли живущий там мужчина к незаконному обороту оружия.

«В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников, после чего был задержан», — уточнила Врадий.

В квартире 45-летнего задержанного все-таки провели обыск. Там нашли арсенал оружия, коробки с патронами и другие предметы. Все они были изъяты сотрудником Следственного комитета. По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

На месте продолжают работать следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.