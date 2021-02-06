Полицейского ранили при задержании убийцы в Махачкале

Житель Махачкалы убил двух женщин в жилом доме. Во время задержания подозреваемого один из сотрудников полиции был ранен. Сейчас пострадавшему оказывают необходимую помощь врачи.

«Накануне вечером в дежурную часть республиканского МВД поступило сообщение о том, что в ванной комнате одной из квартир по проспекту Петра I обнаружены трупы двух жительниц Махачкалы 28 и 33 лет со следами насильственной смерти», — сообщила пресс-служба МВД Дагестана в Instagram.

Прибывшие на место правоохранители увидели у женщин колото-резаные раны от ножа. В течение суток удалось установить личность убийцы. Во время задержания подозреваемый находился в доме с ножом в руках. Он сопротивлялся и в какой-то момент ударил ножом одного из сотрудников уголовного розыска в живот и плечо.

Пострадавшего с ранениями доставили в больницу для оказания медицинской помощи. В пресс-службе отметили, что сейчас его жизнь находится вне опасности. Подозреваемого в убийстве задержали для дальнейших разбирательств. Пока все обстоятельства и мотивы двойной расправы выясняются.