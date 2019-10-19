  • Полицейского ранили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве

    19 октября 2019, 11:23

    Андрей Иванов

    Пьяный мужчина ударил ножом сержанта полиции в переходе станции московского метро «Савеловская». Стража порядка с ранением груди доставили в больницу.
    Полицейского ранили ножом на станции метро «Савеловская» в Москве

    Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел в субботу, 19 октября.

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    «19 октября в подуличном переходе станции метрополитена „Савеловская“, мужчина 1991 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес ножевое ранение находящемуся на службе полицейскому УВД на московском метрополитене», — рассказали в полиции.

    В пресс-службе добавили, что раненому сержанту поставили предварительный диагноз — проникающее ранение грудной клетки.

    Напавшего сразу задержали доставили в отделение для дальнейших разбирательств.

    Коллеги пострадавшего стража порядка собрали материалы по происшествию и направили их в следственные органы. В ближайшее время следователи вынесут процессуальное решение.

    О состоянии получившего ножевое ранение сержанта не сообщается.