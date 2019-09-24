Полицейского проверят на вменяемость после стрельбы в метро Москвы

Прапорщика полиции Алексея Смирнова, который открыл огонь по своим коллегам в столичной подземке, ждет проверка на вменяемость. Из МВД его уже уволили.

Полицейский арестован по обвинению в убийстве оперативника службы собственной безопасности, напомнил «Интерфакс».

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«Он уволен со службы в органах внутренних дел», — уточнил источник.

Сейчас следствием назначены необходимые криминалистические исследования. По имеющимся данным, Смирнова отправят и на психолого-психиатрическую экспертизу. Она позволит выяснить, осознавал ли прапорщик свои действия во время преступления.

34-летний Алексей Смирнов был задержан 18 сентября двумя сотрудниками собственной безопасности УВД на метрополитене в вестибюле станции «Рязанский проспект». Его заподозрили в получении взятки.

В комнате полиции прапорщик патрульно-постовой службы внезапно начал стрелять в коллег из табельного оружия. На месте из-за полученных ран скончался старший лейтенант полиции Максим Веялко. Подполковника Алексея Лимонова госпитализировали в тяжелом состоянии. Сам Смирнов в итоге был задержан. Ему предъявили обвинения, а позже арестовали.