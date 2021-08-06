Полицейского из Санкт-Петербурга задержали за попытку продажи наркотиков

Полицейского из Санкт-Петербурга заподозрили в попытке продажи наркотиков. Он задержан. Об этом сообщило ИА Nation News.

Сотрудники службы собственной безопасности регионального главка полиции установили причастность к преступлению дежурного отдела полиции МВД Петроградского района. На правоохранителя завели уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Задержанного отстранили от службы. Уголовное дело могут передать в суд.