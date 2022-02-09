Полицейского из Новосибирской области отправился под суд за избиение задержанного

Сотрудника полиции из города Обь Новосибирской области заподозрили в избиении задержанного, а также в том, что он распылил газ в помещении, где тот находился. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу областного следственного комитета.

Ситуация произошла 22 октября 2021 года. Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда злоумышленник решил воспользоваться газовым балончиком, однако момент избиения не попал на запись. Он нанес пострадавшему несколько ударов в грудь. Расследование по данному делу завершено. В ближайшее время его направят в суд.