Полицейского из Новосибирска заподозрили в убийстве друга-трансгендера
Полицейские нашли труп задушенного 24-летнего жителя Новосибирска в селе Бурмистрово. В убийстве заподозрили местного сотрудника ППС. Его задержали и он уже признал свою вину во время допроса. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА «Новости», что убитый был трансгендером.
По версии следствия, утром 5 октября 2020 года подозреваемый повздорил с другом у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Во время конфликта он задушил его, вывез тело за территорию села и спрятал. Против 20-летнего полицейского возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Источник РИА «Новости» уточнил, что жертва выглядела как женщина, однако физически это был мужчина. По словам собеседника агентства, у подозреваемого в убийстве и погибшего были отношения.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следователи попросят суд заключить его под стражу.