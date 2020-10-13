Полицейского из Новосибирска заподозрили в убийстве друга-трансгендера

По версии следствия, утром 5 октября 2020 года подозреваемый повздорил с другом у себя дома в селе Бурмистрово Искитимского района Новосибирской области. Во время конфликта он задушил его, вывез тело за территорию села и спрятал. Против 20-летнего полицейского возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Источник РИА «Новости» уточнил, что жертва выглядела как женщина, однако физически это был мужчина. По словам собеседника агентства, у подозреваемого в убийстве и погибшего были отношения.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение. Следователи попросят суд заключить его под стражу.