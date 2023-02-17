Криминал 17 февраля 2023, 00:28 Полицейского из ЯНАО осудят за превышение должностных полномочий

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Полицейского из Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа будут судить за превышение должностных полномочий. По предварительным данным, он избил человека во время задержания. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Конфликт между пострадавшим и сотрудником правоохранительных органов произошел 20 августа. В полицию обратилась супруга мужчины, которая попросила успокоить разбушевавшегося мужа.

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На просьбы прибывших на место полицейских держать себя в руках дебошир не реагировал. Тогда участковый применил к нему физическую силу, чем нанес местному жителю средний вред здоровью.

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Уголовное дело против уже бывшего полицейского направили в суд.