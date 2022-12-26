Криминал 26 декабря 2022, 12:02 Полицейского и его приятеля задержали по подозрению в изнасиловании девушки на вечеринке в Москве МВД: полицейского и еще одного мужчину задержали по подозрению в изнасиловании в Москве

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Правоохранительные органы задержали двух человек, подозреваемых в изнасиловании в Москве девушки неким предметом. Один из задержанных — полицейский. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

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Ранее в полицию обратился мужчина и заявил, что неизвестные надругались над его племянницей. МВД провело проверку и выяснило, что у пострадавшей зафиксировали телесные повреждения, ее доставили в больницу. Одним из подозреваемых оказался сотрудник полиции. Он и помог девушке добраться до медучреждения В МВД пообещали, что бывшего полицейского накажут, а его начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.

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Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что несколько дней три девушки и трое мужчин несколько дней пили алкоголь. Один мужчина на пятый день изнасиловал одну из присутствующих с использованием предмета. Собеседник агентства добавила, что по факту случившегося открыто уголовное дело.