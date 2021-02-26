Полицейским, не приехавшим к убитой в Кемерове студентке, ужесточат обвинения

Ленинский районный суд Кемерова вернул прокурору дело о халатности полицейских для изменения обвинения. В январе прошлого года сотрудники полиции не отреагировали на вызовы в дом, где экс-бойфрендом была убита студентка Вера Пехтелева.

«В связи с неверной квалификацией действий обвиняемых и наличием оснований для предъявления им более тяжкого обвинения по части два статьи 293 Уголовного кодекса РФ („Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека“) государственный обвинитель заявил ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в порядке статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ», — сообщили в пресс-службе суда.

Суд удовлетворил ходатайство прокурора для переквалификации обвинения по более тяжкому преступлению. Следователи должны будут провести дополнительное расследование и устранить нарушения.

В прошлом году житель Кемерова забил до смерти свою бывшую девушку 23-летнюю Веру Пехтелеву. Соседи несколько раз звонили в полицию и жаловались на крики. Принимали звонки 41-летний начальник смены дежурной части и 40-летний старший оперативный дежурный отдела полиции «Ленинский» кемеровского управления МВД. На вызов так никто и не приехал. Соседи сами выломили дверь, но девушка уже была мертва.